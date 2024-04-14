سقوط بقايا صاروخ إيراني فوق “مرج الحمام” في العاصمة الأردنية عمّان (فيديو)

سقطت بقايا صاروخ إيراني أطلق تجاه إسرائيل على منطقة مرج الحمام في العاصمة الأردنية عمان، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بقايا صاروخ أسقط فوق سماء عمان.

في السياق، ذكر مصدران أمنيان إقليميان لوكالة رويترز أن مقاتلات أردنية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية فوق شمال ووسط الأردن في أثناء توجهها صوب إسرائيل.

وقال المصدران لرويترز إن الطائرات المسيرة أُسقطت في الجو على الجانب الأردني من غور الأردن وكانت متجهة نحو القدس.

ومساء السبت، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري شن هجوما “واسعا بمسيرات وصواريخ” في اتجاه إسرائيل.