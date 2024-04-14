طهران أبلغت دول المنطقة بطبيعة الرد.. إيران: عمليتنا ضد إسرائيل نجحت ولا نخطط لمواصلتها

قال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري إنهم لا يخططون لمواصلة العملية التي بدأوها ضد إسرائيل، معتبرا أنها تكللت بالنجاح.

وأضاف في حديث للتلفزيون الحكومي: “اكتملت العملية بنجاح. نحن نرى هذه العملية كنتيجة كاملة، وليس لدينا أي خطط لمواصلتها”.

وذكر باقري أن إدارة تل أبيب تجاوزت الخط الأحمر بمهاجمة قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.

وبيّن أنه في حالة وقوع هجوم جديد ضد إيران فإنها ستشن هجوما أوسع نطاقا على إسرائيل.

وأشار أن التجمعات السكنية والمناطق الاقتصادية لم تتعرض للقصف.

ولفت أنه رغم امتلاكهم القدرة على إطلاق المزيد من الصواريخ إلا أنهم يحاولون إبقاء الهجوم على إسرائيل عند مستوى التحذير.

ومساء السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن “الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة”، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

عبد اللهيان: ليس لدى إيران نية لمواصلة الهجمات على إسرائيل

في السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن بلاده لا تنوي مواصلة هجماتها ضد إسرائيل، لكنها لن تتردد في الرد على أي هجوم محتمل.

وقال عبد اللهيان في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس”: “ممارسة إيران حقها في الدفاع عن النفس يدل على النهج المسؤول الذي تتبعه تجاه السلام والأمن الإقليمي والدولي”.

وأشار عبد اللهيان أن الهجمات المباشرة ضد إسرائيل انتهت.

وأضاف: “إيران ليس لديها نية لمواصلة العمليات الدفاعية في هذه المرحلة، لكنها لن تتردد إذا لزم الأمر في حماية مصالحها المشروعة ضد أي هجوم جديد”.

اِعمال حق دفاع مشروع، نشان دهنده رویکرد مسئولانه ایران نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران، در این مقطع، قصدی برای ادامه عملیات دفاعی ندارد، اما در صورت لزوم، برای صیانت از منافع مشروع خود در برابر هرگونه تجاوز جدید، تردید به خود راه نخواهد داد. pic.twitter.com/gh6WoJvNux — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) April 14, 2024

ولفت عبد اللهيان إلى أنهم أبلغوا دول المنطقة بطبيعة الرد على إسرائيل قبل 72 ساعة.

وأوضح خلال اجتماع مع سفراء أجانب في طهران أن الرد الإيراني كان بمثابة رد بالمثل، ومحدود، ودفاع عن النفس.

وألمح إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ موجهة و”بحسابات دقيقة”.

وذكر عبد اللهيان أن القاعدة المذكورة استخدمتها طائرات “إف 35” الإسرائيلية، التي شاركت في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدا أنهم “لم يستهدفوا أي مدني في الدفاع المحدود عن النفس ومعاقبة النظام الصهيوني”.