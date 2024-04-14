مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها للأردن ولبنان والعراق

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات في الأردن والعراق ولبنان.

وقالت الشركة في بيان، فجر الأحد، إنها اتخذت القرار بِناء على الأحداث الإقليمية في المنطقة.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، أعلنت دول عدّة إغلاق مجالها الجوي بشكل مؤقت.

بيان اعلامي نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر. وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر… pic.twitter.com/k4FQXmEsyu — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) April 13, 2024

وأعلن لبنان إغلاق مجاله الجوي بشكل “مؤقت واحترازي” أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة فوقه، وأعلن الأردن إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت، وهو القرار ذاته الذي اتخذه العراق.

وأمس السبت في ساعة متأخرة، شن الحرس الثوري شن هجوما واسعا بمسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بـ7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.