سياسة|مصر

مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها للأردن ولبنان والعراق

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران (غيتي-أرشيف)
14/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202404:35 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت شركة مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات في الأردن والعراق ولبنان.

وقالت الشركة في بيان، فجر الأحد، إنها اتخذت القرار بِناء على الأحداث الإقليمية في المنطقة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، أعلنت دول عدّة إغلاق مجالها الجوي بشكل مؤقت.

وأعلن لبنان إغلاق مجاله الجوي بشكل “مؤقت واحترازي” أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة فوقه، وأعلن الأردن إغلاق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت، وهو القرار ذاته  الذي اتخذه العراق.

وأمس السبت في ساعة متأخرة، شن الحرس الثوري شن هجوما واسعا بمسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بـ7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر