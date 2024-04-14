سياسة|مصر

مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها للأردن ولبنان والعراق

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران (غيتي-أرشيف)
14/4/2024

أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات في الأردن والعراق ولبنان.

وقال الشركة في بيان، فجر الأحد، إنها اتخذت القرار بناء على الأحداث الإقليمية في المنطقة.

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وبالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، أعلنت عدة دول إغلاق مجالها الجوي بشكل مؤقت.

وأعلن لبنان، إغلاق مجاله الجوي بشكل “مؤقت واحترازي” أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة فوقه، كما أعلنت الأردن إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت، وهو ذات القرار الذي اتخذه العراق.

وفي ساعات متأخرة من أمس السبت، شن الحرس الثوري شن هجوماً واسعاً بمسيرات وصواريخ في اتجاه إسرائيل التي نسبت لها طهران استهداف قنصليتها في دمشق، وأودت بـ7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في فيلق القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر