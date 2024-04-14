هيئة البث الإسرائيلية تكشف عن مكالمة ألغت الرد على هجوم إيران في اللحظة الأخيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية ألغت في اللحظة الأخيرة الرد على الهجوم الذي شنته إيران مساء السبت، بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الهيئة الرسمية “بسبب المكالمة الهاتفية من بايدن.. في اللحظة الأخيرة – تم إلغاء هجوم مضاد في إيران كان على وشك الانطلاق”، ونقلت عن مسؤول كبير في إدارة بايدن “الرئيس أبلغ نتنياهو أن إسرائيل انتصرت بالفعل – قتلت زعيمًا إيرانيًا ثم صدت الهجوم من طهران”.

مكالمة غيّرت القرار

وأضافت الهيئة “الأغلبية المطلقة في مجلس الحرب ومجلس الوزراء أيّدت الرد على الفور بهجوم مباشر على الأراضي الإيرانية، لكن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، غيّرت القرار الذي تم اتخاذه بالفعل ولكن لم يتقرر بعد كيف ومتى؟”.

وأشارت إلى أن “النظام الأمني في إسرائيل يؤيد حتى الآن الرد على هجوم إيران، لكن ليس بالضرورة على الفور”.

ونقلت الهيئة عن مصادر أخرى أن سبب الإلغاء هو أن الأضرار الناجمة عن الهجوم الإيراني لم تكن كبيرة.

دعوات وزراء إلى رد فوري

وفي وقت سابق الأحد، اجتمع مجلس الحرب في الحكومة بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني، فيما لم يصدر على الفور بيان رسمي عن نتائجه، لكن كانت هناك أغلبية لصالح الهجوم الذي كان على وشك التنفيذ.

وفوّض “الكابينت” كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس لتحديد كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الانتقامي الإيراني.

وخلال الساعات الأخيرة الماضية، تصاعدت دعوات في حكومة اليمين الإسرائيلي إلى رد فوري على الهجوم الإيراني وعدم الانتظار.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت الأخيرة أنه تم اعتراض 99% منها بمساعدة دول “شريكة استراتيجية” قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، وفق المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري.

ويأتي الرد الإيراني، الأول من نوعه الذي تنفّذه طهران من أراضيها على إسرائيل وليس عبر الحلفاء، انتقامًا من تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.