الاحتلال يطلق سراح اثنين من طاقم الهلال الأحمر في غزة بعد اعتقال دام 50 يوما

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن اثنين من طاقمها، اعتقلتهما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل 50 يوما، ولكنها لا تزال تواصل اعتقال 6 آخرين.

وقالت الجمعية، في بيان “أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن اثنين من طواقم إسعاف الجمعية، بعد اعتقال دام 50 يوما، حيث تم اعتقالهما على حاجز عسكري في خان يونس أثناء إجلاء مرضى من مستشفى الأمل”.

وأضافت أن الاحتلال يواصل اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة، ولا يزال مصيرهم مجهولًا.

مستشفى الأمل يعود إلى العمل جزئيًّا

من ناحية أخرى، أعلن الهلال الأحمر عودة مستشفى الأمل للعمل جزئيًّا، حيث اقتصر العمل فيه على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، وتعذّر تشغيل باقي الأقسام نظرًا لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها عقب اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى.

وكانت الجمعية قد أعلنت، في 28 مارس/آذار الماضي، إفراج إسرائيل عن 7 أفراد من طواقمها اعتقلتهم خلال اقتحام مستشفى الأمل، في فبراير/شباط الماضي، وأنها واصلت اعتقال 8 آخرين.

ومنذ بدء عدوانه على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الجيش الإسرائيلي المرافق الطبية والمستشفيات وطواقم الإسعاف في أنحاء القطاع؛ مما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، حسب هيئات طبية فلسطينية.

وخلّفت الحرب المدمّرة على غزة أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.