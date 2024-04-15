القدس.. محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإجلاء 3 أسر عن منازلها في حي الشيخ جراح

العائلة تعيش في المنازل منذ 56 عامًا

أصدرت محكمة الصلح التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا بإجلاء 3 أسر من عائلة دياب عن منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.

وأمهلت المحكمة الأسر الثلاث حتى منتصف يوليو/تموز القادم لتنفيذ قرار إخلاء منازلها. وتعيش في المنازل المستهدفة 3 أسر مكونة من 20 فردًا.

وقال عضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح، وهو صاحب أحد المنازل المستهدفة، صالح دياب لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن محكمة الصلح في القدس عقدت جلسة بشأن القضية في نهاية مايو/أيار الماضي، قال قاضي المحكمة خلالها إن هناك قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد قرارات إجلاء 28 عائلة عن منازلها في حي الشيخ جراح.

وأضاف أن جمعية “نحالات شمعون” الاستعمارية مارست ضغوطًا على قاضي محكمة الصلح دفعته إلى النظر في القضية من جديد، وأمهل محامي العائلة ومحامي المستوطنين 4 أشهر للرد على الادعاءات، واليوم أصدر القرار بإجلاء الأسر الثلاث عن منازلها في حي الشيخ جراح.

وأوضح أن العائلة تعيش في هذه المنازل منذ 56 عامًا، وبدأت صراعها في المحاكم لإثبات حقها عام 2009، بعد تسلمها بلاغات قضائية بهذا الشأن.

وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، تهجير أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، بطرق شتّى، وهم يرفضون ذلك، متشبّثين بمنازلهم رغم كل محاولات الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الـ14 من إبريل/نيسان الجاري، استشهد في محافظة القدس 59 مواطنًا وأصيب 172 آخرون برصاص قوات الاحتلال، واعتُقل 1325، وحكم على 155 منهم بالسجن الفعلي.

وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قرارا بالحبس المنزلي و68 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر. كما هدمت قوات الاحتلال 133 منزلًا، واقتحم 18301 من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك.