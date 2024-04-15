بالأرقام.. الجيش الأمريكي يكشف دوره في صد الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تمكنت، بدعم من مدمرات أوروبية، من تدمير أكثر من 80 مسيّرة وستة صواريخ بالستية على الأقل انطلقت من إيران واليمن لضرب إسرائيل.

وشكّل الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل باستخدام مئات المسيّرات والصواريخ مساء السبت، ذروة أسبوعين من التوتر بذلت خلالهما واشنطن جهودا كبيرة لمنع تدهور الوضع في المنطقة.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس “في 13 و14 إبريل الجاري نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية، بدعم من المدمرات التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، في تحديد وتدمير أكثر من 80 مركبة جوية غير مأهولة هجومية أحادية الاتجاه و6 صواريخ باليستية على الأقل مخصصة لضرب إسرائيل من إيران واليمن”.

وتابعت “يشمل ذلك تدمير صاروخ باليستي على منصة إطلاق إضافة إلى 7 طائرات بدون طيار تم تدميرها جميعًا على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن قبل إطلاقها”.

تحديث أنشطة الدفاع عن إسرائيل في يوم 13 أبريل/ نيسان وصباح يوم 14 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، بدعم من المدمرات التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، في تحديد وتدمير أكثر من 80 مركبة جوية غير مأهولة هجومية أحادية الاتجاه (OWA UAV) وستة صواريخ باليستية… pic.twitter.com/0IzjuLAnDU — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) April 15, 2024

وجاءت مساعدة الجيش الأمريكي لإسرائيل بعد إطلاق إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل مساء السبت، في رد انتقامي أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقا في المنطقة. وهو أول هجوم إيراني مباشر يستهدف إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة، إنها ستعزز وجودها العسكري وحماية القوات في المنطقة، على الرغم من أن طهران طلبت من الولايات المتحدة الابتعاد عن الصراع.

وأفاد موقع يديعوت أحرونوت الإخباري العبري، أن المخابرات الإسرائيلية تم إبلاغها بإطلاق مسيّرتين من إيران في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، وتم اعتراضهما وإسقاطهما من قبل القوات الأمريكية أو منشآت دفاع إقليمية أخرى في المنطقة.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة اتجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، في حين قالت طهران إن نصف الصواريخ أصاب أهدافًا إسرائيلية “بنجاح”.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن نحو 100 صاروخ باليستي متوسط المدى وأكثر من 30 صاروخ كروز وما لا يقل عن 150 مسيّرة هجومية، استهدفت إسرائيل انطلاقًا من إيران.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان الهدف المعلن للولايات المتحدة يتمثل في تجنب تمدد الصراع في المنطقة، كما سعت واشنطن إلى الحد من التوترات.

وعندما سئل عن ردود إسرائيلية محتملة على الهجوم الذي شنته إيران نهاية الأسبوع الماضي، قال مسؤول أمريكي “لن نشارك في أي عمل محتمل من جانبهم، ولا نرى أنفسنا منخرطين فيه”.