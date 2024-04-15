بوليتيكو: المواجهة بين إيران وإسرائيل قد تتسبب في تهديدات محتملة للقوات الأمريكية

لكن نتنياهو الذي يتطلع إلى البقاء في السلطة، قد يشعر بأنه مضطر للرد بقوة

كشف موقع بوليتيكو أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تستعد لتهديدات جديدة محتملة لقواتها المنتشرة في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الجوي الإيراني الضخم على إسرائيل مساء السبت.

وأوضح الموقع الأمريكي أن القلق الآن بالنسبة للبنتاغون ينصب بالأساس على أفراد الوحدات العسكرية الأمريكية في المنطقة، حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا وعلى متن السفن في البحر الأحمر.

وأشار الموقع إلى وصول قوات إضافية في الأيام المقبلة للقيام بمهمة جديدة محفوفة بالكثير من الأخطار، وتتمثل في البدء بإنشاء رصيف للمساعدة الإنسانية لسكان غزة الذين يعانون الجوع.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع إنهم لم يروا على الفور أي تهديد جديد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الأحد، لكن الوضع متغير، وسيعتمد كثيرا على ما ستفعله إسرائيل بعد ذلك.

وحث مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن نظراءهم الإسرائيليين على ضبط النفس، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتطلع إلى البقاء في السلطة، قد يشعر بأنه مضطر إلى الرد بقوة.

أخطار التصعيد

ونقل الموقع أنه في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول، شن مسلحون مدعومون من إيران أكثر من 170 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن، ولم يتوقفوا إلا في فبراير/شباط الماضي، بعد قتل 3 جنود أمريكيين في غارة بطائرة مسيّرة، أمر بعدها الرئيس بايدن بشن ضربات انتقامية كبيرة.

وقالت دانا سترول، التي شغلت منصب كبيرة مسؤولي البنتاغون المشرفة على سياسة الشرق الأوسط، إن إيران “سعت منذ مدة طويلة إلى إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، ولها تاريخ في اغتنام فرص التوترات الإقليمية لمهاجمة القوات الأمريكية هناك”.

وأضافت “إذا ردت إسرائيل على إيران بطريقة تؤدي إلى تصعيد الوضع، فسوف يتم حتما تضمين القوات الأمريكية في الرد الإيراني”، وتابعت “خطر سوء التقدير مرتفع للغاية في الوقت الحالي”.

من جهته، قال القائد السابق للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي “إذا ردت إسرائيل بضربة مضادة وتصاعدت الأزمة فقد تتعرض القوات الأمريكية للهجوم، أو قد تقرر إيران أن القوات بمقر القيادة المركزية الأمريكية هدف أسهل من إسرائيل”.

وأضاف “إيران لديها انطباع خاطئ بأنها ستعمل على إعادة ضبط الردع مع إسرائيل، وأرى أن طهران ترتكب خطأ كبيرا”.