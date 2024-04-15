سياسة|أستراليا

طعن قس داعم لغزة في أستراليا (فيديو)

شخص يطعن قس في أستراليا
مدة الفيديو 00 minutes 10 seconds
15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202410:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب قس و3 آخرون في حادث طعن داخل كنيسة في أستراليا خلال قداس كان يُبَث مباشرة على صفحة الكنيسة، اليوم الاثنين.

وأظهرت المشاهد لحظة ظهور المعتدي واقترابه من القس قبل أن يقوم بطعنه مرات عدة، وهو ما أثار ذعر المصلين الذين هاجموا المعتدي وسيطروا عليه قبل أن يسلموه إلى الشرطة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقالت الشرطة الأسترالية إن 4 أشخاص على الأقل بينهم قس أصيبوا في واقعة طعن في كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الشرطة ومجموعة غاضبة من السكان.

الشرطة تحاوط الكنيسة بعد واقعة الطعن
الشرطة تحاوط الكنيسة بعد واقعة الطعن (رويترز)

وأكدت الشرطة أن “الجرحى تعرضوا لإصابات لا تهدد حياتهم، وتلقوا العلاج من جانب فرق خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز قبل نقلهم إلى المستشفى”.

والقس الذي حاول مُنفذ الهجوم قتله، هو مار ماري إيمانويل، أسقف كنيسة الراعي الصالح أو الكنيسة الأشورية غربي سيدني.

وتسكن في الحي الذي تقع فيه الكنيسة مجموعة صغيرة من المسيحيين الأشوريين الذين فر عدد كبير منهم من الحرب في العراق وسوريا.

وبعد دقائق من عملية الطعن، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقس وهو يروي عن زيارته لقطاع غزة، وما يتعرض له الفلسطينيون في أنحاء الأراضي المحتلة وخاصة غزة، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب ووقف قتل المدنيين في غزة.

وسادت أجواء متوترة خارج الكنيسة بعد الهجوم، إذ حاول مئات من الأهالي اختراق فرقة من شرطة مكافحة الشغب للوصول إلى المشتبه فيه.

وهذا هو ثاني حادث طعن جماعي في سيدني خلال ثلاثة أيام، بعد مقتل 6 في هجوم بسكين في مركز تجاري بمنطقة بوندي.

ووقع الهجوم في مركز كبير شرقي سيدني، كان مكتظًا بالمتسوقين، بعد ظهر يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي، فسادت حالة هلع في المكان، وهرع متسوقون طلبًا للحماية، في حين حاولت الشرطة تأمين الموقع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات