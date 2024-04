طعن قس داعم لغزة في أستراليا (فيديو)

أصيب قس و3 آخرون في حادث طعن داخل كنيسة في أستراليا خلال قداس كان يُبَث مباشرة على صفحة الكنيسة، اليوم الاثنين.

وأظهرت المشاهد لحظة ظهور المعتدي واقترابه من القس قبل أن يقوم بطعنه مرات عدة، وهو ما أثار ذعر المصلين الذين هاجموا المعتدي وسيطروا عليه قبل أن يسلموه إلى الشرطة.

وقالت الشرطة الأسترالية إن 4 أشخاص على الأقل بينهم قس أصيبوا في واقعة طعن في كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الشرطة ومجموعة غاضبة من السكان.

وأكدت الشرطة أن “الجرحى تعرضوا لإصابات لا تهدد حياتهم، وتلقوا العلاج من جانب فرق خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز قبل نقلهم إلى المستشفى”.

والقس الذي حاول مُنفذ الهجوم قتله، هو مار ماري إيمانويل، أسقف كنيسة الراعي الصالح أو الكنيسة الأشورية غربي سيدني.

Update on Bishop Mar Mari Emannuel in Australia.

According to members of the church, he is in stable condition & has been taken to the hospital.

There are quote a few reports that some angered members of the community cut off the assailant's fingers.

Mayhem outside the church. pic.twitter.com/AW2nXGtQie

— Valuetainment Media (@ValuetainmentTV) April 15, 2024