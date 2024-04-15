سياسة|إسرائيل

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فاشلة ويجب وقف تهديد إيران “إعلاميا”

لابيد: السياسة الأمنية لإسرائيل ليست سيركا ولا تمرينا في العلاقات العامة

يائير لابيد إسرائيل معارضة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (رويترز)
15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202401:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها “فاشلة”، مطالبًا برحيلها وتوقفها عن تهديد إيران “إعلاميًا”.

وقال لابيد وهو زعيم حزب هناك مستقبل، في منشور على منصة إكس “صحيح أن مطالبة وزراء هذه الحكومة بالتحرّك بمسؤولية وطنية مهمة مستحيلة، لكن عليهم أن يكفوا عن الحديث عن إيران وتهديدها إعلاميًا”، في إشارة إلى تهديدات وزراء إسرائيليين بالرد على الهجوم الإيراني.

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“ليست سيركًا ولا تمرينًا”

وأضاف أن السياسة الأمنية لإسرائيل “ليست سيركًا ولا تمرينًا في العلاقات العامة، ويجب على هذه الحكومة الفاشلة أن تعود إلى البيت، وفي الوقت نفسه يجب على وزرائها أن يتحدثوا أقل بكثير”.

وتابع لابيد “إذا لم تتحرك هذه الحكومة في الوقت المناسب، فسوف تجلب علينا الخراب، إنها تجلبه بالفعل، إنه وقت الانتخابات الآن”.

ويدعو لابيد منذ عدة أسابيع لإجراء انتخابات فورية في إسرائيل، كما يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين في احتجاجات تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات.

وتتعرض حكومة نتنياهو إلى انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية جراء طريقة تعاطيها مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وفشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر