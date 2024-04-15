سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف جنود وتحصينات الاحتلال شرق جباليا (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اليوم الاثنين مقطعًا مصورًا لاستهداف جنود وتحصينات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جنود وتحصينات العدو الصهيوني شرق جباليا بالأسلحة الرشاشة”.

ويظهر في المقطع المصور أحد مقاتلي الحركة خلف مدفعه الرشاش وهو يقول “من الحدود الشرقية لمدينة جباليا ومعسكر جباليا نتربص بالعدو إن كان له أي تقدم نقوم بالتعامل معه بالسلاح الرشاش، وأي عمل لقوات الاحتلال داخل أراضينا سنقابله بإطلاق النار”.

وفي بيان آخر أصدرته السرايا اليوم قالت “قصفنا تموضعا للتحكم والسيطرة تابعا للعدو الصهيوني في أرض الشيخ علي أبو مدين محيط جامعة فلسطين شمال النصيرات، بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل”.