عام على حرب السودان.. 5 ملايين شخص على شفا مجاعة

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، إن هناك نحو 5 ملايين شخص على شفا المجاعة في البلاد.

وفي بيان بمناسبة مرور عام على الاشتباكات في السودان، طالبت سلامي، اليوم الاثنين، الجيش وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقالت “خلال عام من الحرب، أصبح السودان يواجه واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في الذاكرة الحديثة، كما يشهد أكبر أزمات النزوح على مستوى العالم، والمجاعة تلوح في الأفق الآن”.

وأضافت “هناك نحو 5 ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، ويواجه 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

يصادف اليوم مرور عام على اندلاع النزاع في #السودان. لقد أدت الحرب المستمرة إلى معاناة لا يمكن تصورها وأزمة إنسانية حادة. هناك حاجة إلى تحرك عالمي عاجل للتخفيف من الصعوبات الهائلة التي يواجهها الناس في السودان. https://t.co/zAmgoDaU0S — OCHA in Arabic (@UNOCHA_ar) April 15, 2024

وتابعت “هذه الأرقام لا تعكس بشكل كاف حجم الدمار الذي سببته الحرب، وكلما طال أمد القتال زادت المأساة سوءًا”.

وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية في جدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 11 مايو/أيار الماضي، عن أول اتفاق بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروق وتبادل للاتهامات بين الطرفين، مما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات.

من جانبها، قالت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، بالمناسبة ذاتها “نزح نحو 6 ملايين و657 ألفًا و550 داخل السودان منذ بدء النزاع”.

وأضافت “جرى تهجير نحو مليونين و44 ألفًا و248 شخصًا عبر الحدود إلى البلدان المجاورة”.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: عام من المعاناة للنساء والفتيات السودانيات❗️ تدفع النساء والفتيات السودانيات ثمنا باهظا لهذا العنف، ويتحملن وطأة الأزمة الإنسانية. 53% من النازحين هن من النساء والفتياتhttps://t.co/oaK3BkPlbi pic.twitter.com/iHAEl8LnfZ — الأمم المتحدة (@UNarabic) April 15, 2024

وتابع البيان “هناك أكثر من 2.4 مليون نازح في مناطق كان يتعذر أو يصعب الوصول إليها بسبب استمرار انعدام الأمن، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا للشركاء في المجال الإنساني”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.