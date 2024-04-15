لابيد يتهم نتنياهو بالتسبب في مقتل أسرى بغزة

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتسبب في مقتل عشرات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عبر عرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ودعا إلى الإطاحة بحكومته بإجراء انتخابات مبكرة “الآن”.

وقال لابيد رئيس حزب (هناك مستقبل)، في كلمة مصوّرة بثها مساء الاثنين، عبر حسابه بمنصة إكس “حكومة نتنياهو تُضعف إسرائيل، لا ينبغي أن يحدث ذلك”.

وأضاف “الأسوأ من ذلك أن أحدا لا تساوره الشكوك في أنه طالما بقي نتنياهو رئيسا للوزراء، فسوف يستمر في عرقلة التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين.. الوقت يمر وهم يموتون”.

وقال في هذا الصدد “مات عشرات المختطفين في الأسر، لأن الحكومة لم تبرم صفقة في الوقت المناسب”.

وأكد لابيد “في اليوم الذي ترحل فيه هذه الحكومة، ستتعزز قوة إسرائيل بشكل كبير على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية”.

وتابع “أريد أن أذكّر كل من يخشى التغيير في هذه الأيام: نحن نعرف كيف ندير دولة، قمنا بذلك بشكل أفضل منهم، وسنفعل ذلك بشكل أفضل منهم”.

وسبق أن تولى لابيد منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2022 حتى 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.

כל מה שנשאר מ״מר בטחון״ זה עיי חורבות מבארי עד קרית שמונה, ואובדן גמור של ההרתעה הישראלית. אם לא נזיז את הממשלה הזו בזמן, היא תביא עלינו חורבן. היא כבר מביאה. הגיע הזמן לבחירות, עכשיו. pic.twitter.com/1zY9J0stIs — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 15, 2024

وأشار في كلمته “لا أعتقد أن أحدا تساوره الشكوك في أننا سندير العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل أفضل جدا، وبدلا من أن ندمر سنعود ونبني معهم تحالفا إقليميا يقف أمام التهديد الإيراني، ويوقف البرنامج النووي الإيراني”.

وقال “لا أعتقد أن أحدا تساوره الشكوك في أننا سندير الاقتصاد بشكل أفضل جدا، لأننا سنديره لصالح الطبقة الوسطى، لصالح الجمهور المنتج والعامل وجنود الاحتياط، وليس لصالح قطاعات بعينها ولصالح الابتزاز السياسي”.

وأردف “لا أعتقد أن أحدا تساوره الشكوك في أننا سندير الأمن بشكل أفضل جدا، ببساطة لأنه لا يمكن إدارته بشكل أسوأ مما يفعل نتنياهو الذي يقودنا من كارثة إلى أخرى”.

وأضاف لابيد “كل ما تبقى من “السيد أمن” (لقب أُطلق على نتنياهو) هو قرى مدمرة من بئيري (بمحاذاة غزة/جنوب) إلى كريات شمونة (في إصبع الجليل/شمال)، وعنف إرهابيين يهود (في إشارة إلى المستوطنين بالضفة الغربية) خرجوا عن السيطرة، وخسارة كاملة للردع الإسرائيلي”.