سياسة|السودان

مسؤولة أممية: 1.2 مليون امرأة “حامل ومرضع” في السودان يواجهن سوء التغذية الحاد

سيموت أكثر من 7 آلاف أمّ حديثة الولادة بسبب المجاعة في الأسابيع المقبلة

الأمم المتحدة: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث
الأمم المتحدة: السودان يواجه إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث (رويترز)
15/4/2024-|آخر تحديث: 15/4/202405:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، إن 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع في السودان، يواجهن سوء التغذية الحاد؛ مما يحرمهن وأطفالهن من الصحة وربما من الحياة.

ونوّهت -في بيان لها- إلى أنه في المناطق الأكثر تضررًا من الحرب في دارفور والخرطوم وكردفان، سيموت أكثر من 7 آلاف أمّ حديثة الولادة؛ بسبب المجاعة في الأسابيع المقبلة، إذا لم يحصلن على المساعدة الطارئة.

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وقالت كانيم “إن الرجال المسلحين أظهروا تجاهلًا تامًّا لحياة الإنسان؛ مما يديم أعمال العنف الجنسي البشعة وهم يشنون حربًا على أجساد النساء والفتيات”.

ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة وقف معاناة الشعب السوداني، مؤكدة أن النساء الحوامل واللاتي يضعن حملهنّ بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وشددت على “محاسبة مرتكبي العنف الجنسي على جرائمهم حتى يتم تحقيق العدالة”.

وتحذر منظمات سودانية بشكل متزايد من أن الكثير من العائلات تضطر إلى “بيع” أحد أبنائها لتتمكن من إطعام الباقين.

وتقول الأمم المتحدة إن الفتيات والنساء يقعن ضحايا لحوادث اختطاف وزواج قسري وعنف جنسي مرتبطة بالنزاع في دارفور وفي ولاية الجزيرة، حيث يوجد عدد كبير من النازحين.

المصدر : الجزيرة مباشر