مسؤولة أممية: 1.2 مليون امرأة “حامل ومرضع” في السودان يواجهن سوء التغذية الحاد

قالت ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، إن 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع في السودان، يواجهن سوء التغذية الحاد؛ مما يحرمهن وأطفالهن من الصحة وربما من الحياة.

ونوّهت -في بيان لها- إلى أنه في المناطق الأكثر تضررًا من الحرب في دارفور والخرطوم وكردفان، سيموت أكثر من 7 آلاف أمّ حديثة الولادة؛ بسبب المجاعة في الأسابيع المقبلة، إذا لم يحصلن على المساعدة الطارئة.

🚨 Women and girls in #Sudan have endured too much. What they need more than anything is peace.

See the full statement by Dr. Natalia Kanem, Executive Director @UNFPA—the @UN sexual and reproductive health agency: https://t.co/m8KFK2HETc #KeepEyesOnSudan #ForSudan pic.twitter.com/eoL6rXee3I

— UNFPA Sudan (@_UnfpaSudan) April 15, 2024