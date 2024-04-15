تسلل “مستعربين” إلى حي المريج.. شهيد برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس (فيديو)

استشهد فلسطيني، وأصيب آخران اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع شهيد وإصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم جيش الاحتلال، مدينة نابلس وحاصر بناية سكنية في حي المريج، فيما سمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي.

تسلل “مستعربين” إلى حي المريج

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن “مستعربين” تسللوا إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهموا بناية لعائلة جود الله، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة اقتحام قوات الاحتلال لشارع المريج.

وحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من الأحياء الغربية للمدينة واندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وذكر الهلال الأحمر أنه جرى نقل إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في الصدر، وأخرى في القدم إلى المستشفى.

وبالتوازي مع حربه المدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، صعَّد الجيش اعتداءاته اليومية بالضفة، ما أسفر عن مقتل 465 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800 واعتقال حوالي 8 آلاف و215 شخصا، حسب مصادر فلسطينية.