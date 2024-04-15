“ملاك” غزة.. استشهاد حفيدة إسماعيل هنية الناجية الوحيدة من مجزرة عيد الفطر

استشهدت صباح اليوم الاثنين الطفلة ملاك حفيدة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي أدى لاستشهاد والدها واثنين من أعمامها وعدد من أبنائهما في أول أيام عيد الفطر.

وأكدت مصادر صحفية للجزيرة مباشر نبأ استشهاد الطفلة ملاك ابنة الشهيد محمد هنية. وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأناضول، أن الأطباء عجزوا عن إنقاذ الطفلة بسبب نقص الإمكانات الطبية خاصة في مناطق شمالي القطاع.

وأكد عمّها معاذ إسماعيل هنية عبر إنستغرام أن ملاك “كانت جريحة، لم نستطع أن نوفر لها العلاج اللازم ولا حتى نقلها من شمال غزة إلى جنوبها”.

وفي أول تعليق له على استشهاد ملاك، قال عمّها عبد السلام إسماعيل هنية عبر فيسبوك “اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، قبل قليل في مستشفي كمال عدوان ملاك شهيدة رحمك الله يا عمي بنت أخي الشهيد محمد إسماعيل هنية ملاك في الأرض وملاك في السماء بإذن الله”.

وأعقب منشوره بفيديو لاحق تحت عنوان “ملاك الأرض، ملاك السماء تلتحق بأبيها الشهيد محمد وأبناء عمها وأعمامها الشهداء”.

واستشهد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و4 من أحفاده الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ بينما كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وذكر شهود أن الغارة دمرت السيارة بشكل كامل ما أدى إلى استشهاد وإصابة جميع من كان فيها، ما عدا ملاك التي نجت يومها من المجزرة لكنها بقيت في العناية المركزة بسبب خطورة الإصابة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له حينها، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلة إسماعيل هنيِّة راح ضحيتها 7 شهداء إضافة لعدد من الإصابات.

وبوفاة الطفلة ملاك فإن عدد الشهداء من أفراد عائلة هنية في مجزرة عيد الفطر يرتفع إلى 8 بينهم 3 من أبنائه.

وتعليقا على اغتيال أبنائه وأحفاده، أكد هنية في تصريحات مصورة له بعد تلقيه النبأ، أن دماء أبنائه ليست أغلى من دماء غيرهم من الشهداء الذين سبقوهم بالحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها السابع.

وخلفت الحرب على غزة، منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.