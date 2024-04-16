أمريكا: إيران لم تبلغنا بالإطار الزمني للهجوم على إسرائيل

قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن إيران لم تقدّم تحذيرات للولايات المتحدة بشأن الإطار الزمني لشن هجوم على إسرائيل أو أهدافها المحتملة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين إن الولايات المتحدة تبادلت بالفعل الرسائل مع إيران لكن لم تكن هناك أي رسائل بشأن الإطار الزمني للهجوم الذي شنته إيران هذا الأسبوع أو أهدافه.

ولم يخض كيربي في تفاصيل عن مضمون الرسائل، وقال إن التقارير التي تشير إلى أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بشأن خططها “خاطئة بشكل قاطع”.

وأردف “لم تعطنا إيران رسالة تحدد لنا الوقت أو الأهداف. إن الحديث كله بأن إيران نقلت إلينا رسالة بشأن ما ستفعله أمر مثير للسخرية”.

وأعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات من الهجوم الإيراني على إسرائيل، مقطعا مصورا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، يقول فيه إن إيران أبلغتهم بالهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد بالعراق عام 2020.

وزعم ناشطون أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بشأن الهجوم على إسرائيل وطبيعته، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

بعد مقتل سليماني

قال ترامب بأن الإيرانيين طمأنوا الأميركان بأنهم عندما سيقصفوا قاعدة عين الأسد لن يتأذى أحد منهم.

وفعلا لن يصاب أي جندي أميركي.

والبارحة عندما ضربت إيران إسرائيل كانت مسبقا قد أعلمتهم بموعد الضربة الكرتونية.

وأيضا لم يصاب أي جندي إسرائيلي.#إيران_نمر_من_كرتون

👇🏻 pic.twitter.com/xVTgcGUBOX — Dr. Chadi Saraya (@chadisaraya1) April 14, 2024

وقال مسؤولون أتراك وأردنيون وعراقيون، الأحد، إن إيران أعطت تحذيرا واسع النطاق قبل أيام من هجومها بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن طهران لم تحذر واشنطن، وإنها كانت تهدف إلى التسبب في أضرار كبيرة.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز، الأسبوع الماضي، إن طهران أشارت لواشنطن بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا بطريقة تهدف إلى تجنب تصعيد كبير، وإنها لن تتصرف برعونة.

وقال مسؤول أمريكي، الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما من إيران على إسرائيل لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.