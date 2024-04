الأونروا: العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل في مدارس في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، العثور على قنابل غير منفجرة تزن ألف رطل (نحو 460 كيلوغرامًا) داخل مدارس بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الأونروا إن وكالات الأمم المتحدة قادت “مهمة تقييم” في خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المدينة المحاصرة الأسبوع الماضي.

وحسب الوكالة، فقد وجدت “تحديات كبيرة في العمل بأمان بسبب وجود ذخائر غير منفجرة، بما في ذلك قنابل تزن ألف رطل داخل المدارس وعلى الطرق”.

وأضافت في بيان “الآلاف من النازحين داخليا يحتاجون إلى مجموعة من المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء”.

An unexploded israeli bomb dropped on residential neighbourhoods in Khan Younis in Gaza | the size of it.. this is meant for families & children https://t.co/e52Nza0fsU

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) April 16, 2024