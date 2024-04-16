“القدس أمانتي”.. بازار خيري في ليبيا دعما للقضية الفلسطينية (فيديو)

نظم اتحاد طلبة كلية الشرعية والافتاء بمدينة طرابلس الليبية بازارا خيريا تحت شعار “القدس أمانتي”، بهدف دعم القضية الفلسطينية والتذكير بها.

وقال عزام بحر، عضو بفريق القدس أمانتي، للجزيرة مباشر إن هذا البازار يأتي تفاعلا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ويهدف إلى تذكير الناس بالقضية الفلسطينية من خلال بيع بعض المقتنيات كالكوفية الفلسطينية وألعاب خاصة بهذا الحدث للأطفال وغيرها من المقتنيات، مضيفا أن عائدات هذه المقتنيات سيتم التبرع بها لصالح الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت سلمى الصابري، مسؤولة بفريق القدس أمانتي، أن العادة اقتضت في السابق أن يتم التسوق خلال عيد الفطر المبارك لشراء الهدايا والألعاب ومختلف المقتنيات في إطار الاحتفال والاستمتاع بالعيد وأجوائه.

واستدركت “إلا أن هذا العام مختلف بالتزامن مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من هول الحرب والدمار، لذلك تم تنظيم سوق غزة الخيري ليكون التسوق لأهل غزة ولو كان ذلك رمزيا”.

وأضافت “مقتنيات هذا البازار ستُذكّرنا بمقدساتنا وأهميتها، لنعد جيلا تحريريا للدفاع عنها حتى نسترد قدسنا”.

وتفاعل العديد من أفراد العائلات الليبية في مدينة طرابلس مع هذه المبادرة صغارا وكبارا، وتوجهوا بكثافة إلى البازار مختارين أن تكون ملامح عيدهم غزاوية بامتياز.

وتشن إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية ودمار هائل، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.