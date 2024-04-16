“المجاعة كسلاح حرب أصبحت مقبولة”.. نائبة أوروبية تدين ازدواجية المعايير الأمريكية (فيديو)

وجهت نائبة أيرلندية في البرلمان الأوروبي انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، واتهمتها بازدواجية المعايير بسبب دعمها لإسرائيل في حربها على غزة.

وقالت النائبة كلير دالي خلال جلسة بالبرلمان “منذ أسبوعين قصفت إسرائيل السفارة الإيرانية في سوريا، فعل عدواني ضد دولتين ومخالف لميثاق الأمم المتحدة ولمعاهدة فيينا، والرد لم يكن فقط بعدم الإدانة بل بالدفاع عن إسرائيل ضد الردع”.

واستدلت دالي على ازدواجية المعايير الأمريكية بقولها إن واشنطن أدانت اقتحام الإكوادور للسفارة المكسيكية قبل أيام، بينما لم تدن قصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

"المجاعة كسلاح حرب أصبحت مقبولة"

نائبة أوروبية تدين ازدواجية المعايير وانتهاك القوانين الدولية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SqGSwDPDt2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2024

وأضافت “الولايات المتحدة لم تحترم يومًا القوانين الدولية، كان هناك دائمًا قانون يُطبَّق على أصدقائها وقانون آخر لبقية الأطراف، ولكن بعد 6 أشهر من الانتهاك المطلق للقوانين الدولية في غزة، نحن في حالة انهيار للمعايير”.

وأردفت “الغارات على المستشفيات أصبحت مقبولة، الغارات على قوافل المساعدات واللاجئين والمدنيين أصبحت مقبولة، المجاعة كسلاح حرب أصبحت مقبولة، وكل ذلك من دون عقاب”.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت حتى الاثنين 33 ألفًا و797 شهيدًا، و76 ألفًا و465 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.