بعد إعلان حزب الله تفجير عبوات ناسفة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود أحدهم جروحه خطرة

أصيب 4 جنود إسرائيليين ونُقلوا إلى المستشفى، إثر وقوع انفجار مجهول المصدر على الحدود مع لبنان، حسب بيان للجيش الإسرئيلي.

وقال جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن أحد الجنود أصيب بجروح خطرة، أما الثلاثة الآخرون فتتراوح جروحهم بين طفيفة ومتوسطة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سبب الانفجار الذي وقع الليلة الماضية لا يزال قيد التحقيق، بينما أعلن حزب الله مقتل وإصابة جنود بتفجير عبوات ناسفة عند حدود لبنان الجنوبية.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، وصل عدد الجنود والضباط المصابين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 3219، بينهم 1565 أصيبوا بالحرب البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وطبقا للمعطيات ذاتها، قُتل 604 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، بينهم 260 في المعارك البرية بقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن “الطيران الحربي المعادي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل مستهدفا منزلا في بلدة صديقين، مما أدى إلى تدميره كاملا وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة”.

وأوضحت أن “الغارة أوقعت 9 إصابات متوسطة وطفيفة نُقلت إلى مستشفيات مدينة صور”.

وقال جيش الاحتلال في بيان “هاجمت طائرات حربية الليلة الماضية أهدافا لحزب الله، منها منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وبنى تحتية معادية ومبانٍ عسكرية في صديقين والمطمورة ولبونة وعيتا الشعب”.

ويتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.