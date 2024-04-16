بينهن زوجة نائل البرغوثي.. تقرير يكشف فظائع تتعرض لها عشرات الأسيرات بسجن الدامون

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن “الدامون”.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 إبريل/نيسان من كل عام، أن من بين المعتقلات 60 من الضفة، و3 من القدس، و9 من داخل أراضي عام 1948، و6 من قطاع غزة، منهن 50 موقوفة، و21 محكومات بالسجن الاداري، و7 صدر بحقهن أحكام على فترات متفاوتة.

زوجة نائل البرغوثي

ونشرت الهيئة، بناء على زيارة محاميتها لسجن الدامون، تفاصيل الوضع الاعتقالي و الصحي للأسيرة أمان نافع ( 60 عاما) وهي زوجة نائل البرغوثي، أقدم أسير فلسطيني.

ونقلت المحامية على لسان أمان “بتاريخ 05/03/2024 وحوالي الساعة الثانية صباحاً، داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل، تم تقييدي وتعصيب عيناي ثم اعتقالي، وبسبب وضعي الصحي أصبت بنوبة ضيق تنفس، وتم نقلي إلى مستشفى قريب، إلا أنهم أبقوني ليلة كاملة على السرير مقيدة الأيدي والأرجل ومحاطة بالجنود”.

وأضافت “احتجاجا على ذلك طلبت تسريحي من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية، بعدها نقلوني إلى مستشفى سجن الشارون، وهناك استقبلتني سجانة وأصرت على تفتيشي تفتيشا عاريا، وعندما رفضت ضربتني بشدة، ثم وضعوني في زنزانة عقابا لي”.

وتقول المحامية إن أصعب ما واجهها عند زيارة أمان، كان عندما نقلت لها خبر وفاة شقيقها بشكل مفاجيء، في حين تقبلت الأسيرة ذلك بصبر و إيمان، علما أنه قد صدر بحق الأسيرة حكم بالسجن الإداري لمدة 3 أشهر من المفترض أن ينتهي بتاريخ 4 يونيو/حزيران المقبل.

انتهاكات خطيرة ومركّبة

وفي الأثناء، قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن المعتقلات في سجون الاحتلال يتعرضن لانتهاكات خطيرة ومركبة، خصوصا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، من خلال الإمعان في الإجراءات القمعية والتعذيب والإهانة والممارسات المشينة، خاصة اللواتي من قطاع غزة.

وأضافت في بيان صدر عن الوزارة، اليوم، أنه بناءً على المعلومات والشهادات الحيّة التي أدلت بها بعض المعتقلات المفرج عنهن، يتبين حجم الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.

وأكدت الخليلي أن هذه الانتهاكات لحقوق المعتقلين عموما والمعتقلات على وجه الخصوص، تندرج ضمن إطار جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، وفتح تحقيق دولي في مجمل الانتهاكات، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق المعتقلين، والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم والوقوف على أوضاعهم والانتهاكات التي يتعرضون لها.

يشار إلى أن عدد المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية مارس/آذار الماضي، نحو 272.

وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء الغزّيات اللواتي تم اعتقالهن في الضّفة.

كما يوجد (28) معتقلة من الأمهات وهنّ من بين(80) معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، عدا عن معتقلات قطاع غزة اللواتي تم إخفاؤهن بشكل قسري.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (500) طفل، كما صدر بحق المعتقلين بشكل عام، أوامر إعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر، وصلت إلى أكثر من 4800 أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.