مجلس النواب الأمريكي يقر فرض عقوبات مالية على إيران وإسرائيل تطالب بالمزيد

صوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، أمس الاثنين، لصالح سلسلة من مشروعات القوانين الرامية للضغط على طهران ماليًّا، بفرض عقوبات مالية عليها وعلى عدد من حلفائها في المنطقة.

وتشمل تلك الإجراءات، مشروع قانون لإنهاء حالة الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية التي يتبين أنها تدعم “الجماعات الإرهابية”، وتشريعات تهدف إلى تعطيل المشتريات الصينية للنفط والمنتجات النفطية الإيرانية، فضلًا عن محاولة منع الحكومة الإيرانية من استخدام النظام المالي الأمريكي.

ومن جانبه حث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، الدول على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”، وذلك في أعقاب أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل.

وقال كاتس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “إلى جانب الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، أقود هجومًا دبلوماسيًّا على إيران”.

وقال إنه بعث برسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العديد من نظرائه ودعاهم إلى “فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية كوسيلة لوقف إيران وإضعافها”. وأضاف “علينا أن نوقف إيران الآن، قبل فوات الأوان”.

Alongside the military response to the firing of the missiles and the UAVs, I am leading a diplomatic offensive against Iran.

This morning I sent letters to 32

countries and spoke with dozens of foreign ministers and leading figures around the world calling for sanctions to be…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 16, 2024