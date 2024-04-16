سياسة|الولايات المتحدة

مسؤولون أمريكيون: هذه خيارات إسرائيل المحتملة للرد على إيران

الرد الإسرائيلي قد يقع في أي وقت

إسرائيل تضع قواتها العسكرية في حالة تأهب (غيتي)
16/4/2024-|آخر تحديث: 16/4/202412:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون أن يكون الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع محدود النطاق، مشيرين إلى أنه من المرجح أن يتضمن الرد ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران خارج الأراضي الإيرانية.

وأضافوا وفقًا للمصدر ذاته “ليس واضحًا حتى الآن متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يكون في أي وقت. وقد اطلعت واشنطن على خيارات إسرائيل المحتملة للرد على إيران”.

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وتابعوا “إسرائيل يمكن أن ترد بأحد خياراتها الأقل عدوانية لأن هجوم إيران لم يسفر عن مقتل إسرائيليين، ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبارًا”.

وأشار المسؤولون الأمريكيون في السياق ذاته إلى أن الرد الإسرائيلي قد يشمل توجيه ضربات إلى شحنات أو مستودعات إيرانية داخل الأراضي السورية.

ويترقب الإسرائيليون أنباء حول كيفية رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أول هجوم مباشر تشنّه إيران على إسرائيل، في حين تتزايد الضغوط الدولية لضبط النفس، وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وشنّت طهران الهجوم ردًّا على ما قالت إنه غارة جوية إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق، في الأول من إبريل/نيسان، مشيرة إلى أنها لا تسعى لمزيد من التصعيد.

المصدر : إن بي سي نيوز + الجزيرة مباشر