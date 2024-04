مسؤولون أمريكيون: هذه خيارات إسرائيل المحتملة للرد على إيران

نقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يتوقعون أن يكون الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع محدود النطاق، مشيرين إلى أنه من المرجح أن يتضمن الرد ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران خارج الأراضي الإيرانية.

وأضافوا وفقًا للمصدر ذاته “ليس واضحًا حتى الآن متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يكون في أي وقت. وقد اطلعت واشنطن على خيارات إسرائيل المحتملة للرد على إيران”.

وتابعوا “إسرائيل يمكن أن ترد بأحد خياراتها الأقل عدوانية لأن هجوم إيران لم يسفر عن مقتل إسرائيليين، ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبارًا”.

U.S. officials expect a possible Israeli response to Iran’s attack over the weekend to be limited in scope and most likely involve strikes against Iranian military forces and Iranian-backed proxies outside Iran, four U.S. officials tell NBC News. https://t.co/v2AYzWW8m8

— NBC News (@NBCNews) April 16, 2024