وزير الدفاع الإسرائيلي: سماء الشرق الأوسط مفتوحة لطائراتنا (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، إن إيران لن تنجح في فرض “معادلة ردع مختلفة ضد إسرائيل”، مشيرا إلى أن “سماء الشرق الأوسط مفتوحة” امام مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، على حد وصفه.

وأضاف غالانت خلال لقائه بضباط وقادة في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان أن “مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي تعمل في كل مكان، وسماء الشرق الأوسط مفتوحة له، وأي عدو سيقاتل ضدنا سنعرف كيف نستهدفه في كل مكان يوجد فيه”.

وعقب تقييم للوضع أجراه في القيادة الشمالية، قال غالانت إن الجيش نجح بالتعاون مع شركائه في التصدي للهجوم الإيراني الأخير.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في التصدي لنحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران على إسرائيل، مساء السبت الماضي.

وقالت إيران إنها شنت الهجوم ردا على قصف إسرائيلي للقسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع شهر إبريل/نيسان الجاري.