وكالة الطاقة الذرية “قلقة” من احتمال استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي عن “قلقه” من احتمال استهداف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ردًّا على هجوم طهران عليها، مؤكدًا أن هذه المنشآت أُغلقت الأحد.

وفي مؤتمر صحفي عُقد أمس الاثنين، ردّ غروسي على سؤال بشأن شنّ إسرائيل ضربة انتقامية تطال المنشآت النووية الإيرانية، قائلًا “نحن قلقون من هذا الاحتمال”.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، الأحد، أن “جميع المنشآت النووية الخاضعة للتفتيش من قبلنا ستظل مغلقة لاعتبارات أمنية”، مشيرًا إلى أن الإغلاق هو ليوم واحد، ومؤكدًا أن المفتشين لن يعودوا إلى تلك المنشآت إلا عقب التحقق من أن “الوضع هادئ تمامًا”.

وشدد المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة أن تمارس الأطراف “أقصى درجات ضبط النفس”.

وجاءت تصريحات غروسي على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث الوضع في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا.

وكانت إيران قد أطلقت مساء السبت مئات من المسيّرات والصواريخ باتجاه إسرائيل، في هجوم غير مسبوق ردًّا على تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل/نيسان.

وبينما أكدت إسرائيل أنها تمكنت من إسقاط الغالبية العظمى من هذه المسيّرات والصواريخ، أقرت بسقوط بعضها على قاعدة عسكرية، متعهدة بـ”الردّ”.

وسبق لإسرائيل استهداف منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أعلنت تدمير مفاعل تموز في العراق عام 1981، وأقرت في 2018 بأنها شنّت قبل 11 عامًا من ذلك، ضربة جوية استهدفت مفاعلًا قيد الإنشاء في أقصى شرق سوريا.

واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات تخريب لمنشآتها النووية، واغتيال عدد من علمائها على مدى الأعوام الماضية.