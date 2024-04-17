إسرائيل تعترف بـ”إعاقة” أكثر من ألفي جندي وشرطي منذ 7 أكتوبر

بمعدل نحو 60 معاقًا كل يوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وفرد أمن، منذ بداية حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق إعلام عبري اليوم الأربعاء.

وقال موقع “واللا” المقرَّب من جيش الاحتلال إن معهد السلامة والأمن التابع لوزارة العمل كشف عن معطيات جديدة، خلال مؤتمر الصحة المهنية بكلية الإدارة في ريشون لتسيون، أمس الثلاثاء.

وأفادت المعطيات بأنه منذ 7 أكتوبر، اعترفت شعبة إعادة التأهيل في الجيش بإصابة أكثر من 2000 جندي وشرطي وفرد أمن بإعاقات، بمعدل نحو 60 معاقًا كل يوم.

ومن بين هؤلاء المعاقين نحو 60% مصابين بالأطراف بما فيها عمليات البتر، ونحو 10% إصابات في الأعضاء، وفق المعطيات.

صعوبات في النوم وضغوط

وبشكل عام حسب المعطيات، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون صعوبات في النوم من 18.7% الصيف الماضي إلى 37.7%، أي بزيادة 101%.

وقال الموقع إن الإبلاغ عن المعاناة من ضغوط عالية ارتفع إلى 43.5% أثناء الحرب، بزيادة نحو 78%.

وأفاد عن مديرين في مؤسسات العمل بزيادة في غياب الموظفين، ونقص ملاجئ الطوارئ، وزيادة الشعور بالتوتر أثناء العمل منذ بداية الحرب.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وأصيب 3 آلاف و219 منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.