“اعتقل نساء ونزع حُجبهن”.. شهادات ميدانية لنازحات في شمال غزة (فيديو)

أكدت شهادات ميدانية لعدد من النازحات اللاتي فررن من بيت حانون شمالي قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عددًا من النساء وحقق معهن.

وقالت وفاء البسيوني إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدرسة للنازحين كانت تختبئ بها، تزامنًا مع قصف عنيف وإطلاق نار من رصاص قناصة.

وأضافت “بعد ذلك استدعوا الرجال والنساء للتفتيش، واعتقلوا والدتي التي تبلغ من العمر 70 سنة، وهي تعاني من أمراض ووضع صحي غير مستقر”.

وتحدثت أمل الكفارنة التي نزحت مع أطفالها دون زوجها الذي تعرّض للاعتقال على الرغم من إصابته، قائلة “منذ الصباح تعرضنا لقصف وأحزمة نارية، وفي الليل دخلت علينا الجرافات والدبابات الإسرائيلية، كانت ليلة صعبة”.

إطلاق نار “مستفز”

وأفادت أمل الكفارنة بأن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها ووالدها وشقيقها، موضحة “كان زوجي مصابًا وتعرّض للاعتقال، الآليات الإسرائيلية كانت تطلق النار علينا بشكل مستفز وساخر”.

وتحدثت إحدى الناجيات عن أن الجيش الإسرائيلي نزع الحجاب عن بعض النساء لالتقاط صور لهن، مؤكدة أن الجيش يتعامل معهن بلا رحمة ولا إنسانية.

وتُظهر المشاهد المصورة نزوح عشرات العائلات من مدينة بيت حانون إلى منطقة مخيم جباليا ومحيطها نحو مدارس النزوح بعد التوغل الإسرائيلي.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال تنسحب من بيت حانون شمالي غزة، بعد حصارها لمراكز إيواء واعتقال نازحين بينهم نساء وأطفال، وبعد تجريفها للعديد من الأراضي.