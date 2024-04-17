الأمم المتحدة تعلن تأجيل مؤتمر المصالحة الليبية وباتيلي يعلن تقديم استقالته

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية، الذي كان من المقرر عقده في 28 إبريل/نيسان الجاري، إلى أجل غير مسمى، قائلا إنه قدّم استقالته من منصبه.

وأعرب باتيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، عن أسفه لإبلاغ المجلس بتأجيل مؤتمر المصالحة، قائلا “التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف”.

وأعرب عن خيبة أمله لرؤية “أفراد في وضع يسمح لهم بوضع مصالحهم الشخصية فوق احتياجات بلدهم”.

كما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أنه قدّم استقالته إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، قائلا إن محاولاته لمعالجة مخاوف مختلف الأطراف قوبلت “بمقاومة عنيدة وتوقعات غير معقولة ولامبالاة بمصالح السكان”.

وأشار باتيلي إلى أنه بعد اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي في فبراير/شباط الماضي “تقرر عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في سرت”.

وتم تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي في منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في سبتمبر/أيلول 2022 بعد شغور المنصب لأشهر إثر استقالة مفاجئة لسلفه يان كوبيس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.