جثث مغطاة بالقمامة والتراب.. الجزيرة مباشر تحصل على صور مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة مباشر على صور قاسية ومؤلمة لمقبرة جماعية جديدة دفن فيها جيش الاحتلال 15 شهيدًا داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأظهرت الصور جرافة وهي تقوم بإزاحة الأتربة في باحة المستشفى، لتتكشف بعد ذلك جثث لرجال ونساء وهي مغطاة بالقمامة والتراب.

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“الثانية من نوعها”

وأوضح الطبيب معتصم صلاح، عضو لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في قطاع غزة، أن هذه المقبرة الجديدة هي الثانية من نوعها التي تُكتشَف في ساحة المستشفى.

وقال “تم انتشال 13 جثة غرب مبنى قسم الكلى الصناعية، وجثتين أمام قسم الطوارئ”.

وأضاف أن الإفادات التي قدّمها شهود عيان وأسرى فلسطينيون أطلق جيش الاحتلال سراحهم، تؤكد وجود أكثر من مقبرة جماعية في ساحة المستشفى.

“أدلة على إعدامات ميدانية”

وأكد أن الأمر يتعلق بجريمة كبرى بحق المدنيين العزل، مضيفًا أن “بعض الجثث كان أصحابها مجردين من الملابس، وهذا دليل على أنهم تعرضوا لإعدامات ميدانية”.

وتابع “تم دفن جثث هؤلاء الشهداء بطريقة مخالفة للأعراف، وتم إلقاء القاذورات فوقهم”.

وطالب الدكتور صلاح بدخول فرق دولية متخصصة للتحقيق في هذه الجرائم، مؤكدًا أن وزارة الصحة الفلسطينية لا تتوفر لديها المعدات اللازمة لكشف هويات جميع الضحايا.

واستخرج أفراد الطواقم الطبية والدفاع المدني، الاثنين الماضي، 9 جثث كانت موجودة أسفل الركام في ساحة المجمع، موضحين أنهم يواصلون البحث عن جثث أخرى، رغم مخاوف من استهداف قوات الاحتلال لهم.

وقال أطباء وشهود عيان إن الفلسطينيين الذين عُثر على جثثهم أعدمتهم قوات الجيش الإسرائيلي، وإن بينهم مصابين تعرفت عليهم عائلاتهم.