الرئيس الإيراني: أي تحرك ضد طهران سيواجَه بردّ قوي وحاسم (فيديو)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن “قواتنا المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع وحماية أمن بلادنا”.

وأضاف رئيسي في كلمة خلال استعراض عسكري للجيش الإيراني بمناسبة يومه الوطني، الأربعاء، أن القوات الإيرانية “مستعدة لمواجهة أي تهديد، وأي تحرك ولو كان بسيطًا سيواجَه بردّ قوي وحاسم”.

وتابع رئيسي أن القدرات العسكرية للجيش الإيراني أصبحت من الأفضل ليس في المنطقة فقط لكن في العالم أيضًا.

ورأى الرئيس الإيراني أن عملية “الوعد الصادق”، في إشارة إلى الرد الإيراني على استهداف إسرائيل القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، كان إجراءً محدودًا وغير شامل، ولو كان واسع النطاق “لما بقي شيء من الكيان الصهيوني”، وفق قوله.

“فشل استراتيجي” لإسرائيل

وأردف رئيسي “لا يوجد أي ذكر للخيار العسكري في الاعتبارات الأمريكية في المنطقة وذلك بسبب قدرة القوات المسلحة الإيرانية”، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي “فشل فشلًا استراتيجيًّا في كل شيء”.

وتابع “الفشل الاستراتيجي الذي مُني به الكيان الصهيوني تمثّل في ممانعة شعوب بعض الدول التي تسعى إلى التطبيع مع هذا الكيان، وأيضًا مساندة الشعب الإيراني والعديد من شعوب العالم الحرة ودفاعها عن الشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة استراتيجية الاستسلام والتسوية”.

وقال إن “طوفان الأقصى كسر الكيان الصهيوني”، وإن هناك “ضرورة لدعم المقاومة أكثر من أي وقت مضى بينما يعيش الاحتلال حالة من الفشل”، مضيفًا أن “دول المنطقة قادرة على حماية أمنها ولا نحتاج إلى قوات أجنبية”.

ومساء السبت الماضي، أطلقت إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، ردًّا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الجاري.