القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون شمالي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن مقاتليها قنصوا جنديًّا إسرائيليًّا في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في منشور على تليغرام إن مقاتليها “تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمالي قطاع غزة”.

وفجر الثلاثاء، توغل الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، وقصف مسجدًا ومنازل، وحاصر مدارس مهدية الشوا التي تؤوي نازحين، واعتقل عشرات من الرجال والأطفال، وأجبر النساء والفتيات على النزوح.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.