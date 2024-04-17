تضامنا مع فلسطين.. ناشطون يعتصمون أمام ميناء في كندا(فيديو)

حاصرت حركة التضامن مع فلسطين في كندا ميناء دلتا بمقاطعة بريتش كولومبيا يوم الاثنين وقاموا بإغلاق حركة المرور بالقرب من الميناء.

وطالب الناشطون موظفي الميناء باحترام اعتصامهم والانضمام لهم من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان صادر عنها أنها راقبت بذعر شديد على مدار الستة الأشهر الماضية كيف قتلت إسرائيل أكثر من 39 ألف فلسطيني في غزة بالإضافة إلى التجويع الممنهج لأهالي القطاع.

لماذا ميناء دلتا؟

قالت الحركة إن ميناء دلتا الكندي الذي يحقق إيرادات تزيد عن خمسين مليار دولار يوفر خدمات لوجستية لشركات تجارية منها شركة زيم ZIM التي تصدر الأسلحة لإسرائيل.

واتهمت حركة التضامن مع فلسطين شركة ZIM ومثيلاتها بجني ربحها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والفصل العنصري.

الحكومة الكندية

وانتقدت الحركة رفض الحكومة الكندية اتخاذ موقف حاسم تجاه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، مستنكرة إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 28.5 مليون دولار لإسرائيل في اكتوبر وديسمبر2023.

وطالب نشطاء الحركة الحكومة الكندية بضرورة البدء الفوري في حظر كلي بمنع تصدير أو استيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل والالتزام به دون أية خروقات.

تضامن العمال العالمي

وناشدت الحركة في ختام بيانها جميع العاملين في الموانئ حول العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار ” لا للتجارة الاعتيادية خلال الإبادة الجماعية”.

ودعت جميع العاملين بالمرافئ والموانئ العالمية إدراك أن البضائع من وإلى إسرائيل هي بضائع “محظورة” ولا يجب التعامل معها.