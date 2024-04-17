حزب الله يبث مشاهد لقصف مقر قيادة إسرائيلي أصاب 14 جنديا (فيديو)

بث (حزب الله) اللبناني مشاهد لعملية استهدافه صباح اليوم الأربعاء، لمقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمالي إسرائيل.

وقال (حزب الله) في بيان، إن المشاهد “للاستهداف المركب للمقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في جيش العدو الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة”.

وأظهرت المشاهد رصد القاعدة العسكرية بالاستطلاع الجوي، قبل انطلاق المسيّرة الانتحارية تجاهها والانفجار فيها.

بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية للمقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في جيش العدو الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة شمال فلسطين المحتلة pic.twitter.com/La4AfBnoLR — قناة المنار (@TVManar1) April 17, 2024

وأوضح أن السرية الإسرائيلية التي قصفها موكلة بإجراءات الدفاع عن مستوطنة ادميت والمستوطنات المجاورة.

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، أعلن الحزب أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في شمال إسرائيل، ولفت إلى أن مقاتليه “أصابوا المقر إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”، مشيرًا إلى أن العملية جاءت “ردًّا على ‏اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية”.

بدروه أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 14 جنديًا بصفوفه جراء الهجوم، موضحًا أن 6 من الجنود في حالة خطرة.

الجيش الإسرائيلي: إصابة 14جنديا إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيرة 6 منهم حالتهم خطيرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vxfGsiuVBX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2024

‏ويتبادل (حزب الله) وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب إنه يتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب ومفقود معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارًا هائلًا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.