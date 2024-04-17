شاهد: بلديات في غزة تواصل جهودها لإزالة الركام وتمهيد الطرقات

رغم القصف المستمر الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، شرعت بلدية عبسان الكبرى شرقي خان يونس في إزالة الركام وتنظيف الشوارع.

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، جهود الطواقم الفنية للبلدية في إزالة أطنان الركام، والدمار الهائل الذي خلّفه جيش الاحتلال في المنطقة.

وقال أحد موظفي البلدية، إنهم يقومون بذلك بجهود فردية بسبب طلبات الأهالي منهم بتهيئة الطرق، لعودة السكان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

وأشار إلى أنهم يقومون بإزالة الركام بأيديهم وأدوات بدائية للغاية، وذلك بعد أن دمر الاحتلال مركباتهم جميعها المخصصة لإزالة الركام.

وأعرب عدد من الأطفال عن سعادتهم الغامرة بسبب تنظيف الشوارع، ليتمكنوا من اللعب من جديد.

وفي 10 إبريل/نيسان الجاري، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من إعادة تأهيل الطرق وإصلاح خطوط المياه في بلدية بني سهيلا شرقي خان يونس، وذلك بعد يومين فقط من انسحاب الجيش من المنطقة، وهو ما يعكس عزيمة السكان على العودة إلى مناطقهم رغم المدار الهائل الذي حل بها.

وخلّف الاحتلال دمارًا هائلًا في خان يونس بعد أن قرر اجتياحها بريًّا في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحثًا عن أسرى لدى المقاومة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم الأربعاء، 33 ألفًا 899 شهيدًا، و76 ألفًا و664 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة لدمار هائل في البنية التحتية.