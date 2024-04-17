قصف إسرائيلي يدمر مربعا سكنيا كاملا وسط غزة (فيديو)

أظهرت صور خاصة حصلت عليها الجزيرة مباشر دمارا هائلا في منطقة الغفري وسط مدينة غزة، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبيَّنت الصور تهدم منازل بشكل كامل، في حين تحولت منازل أخرى إلى أنقاض.

وقال سكان المنازل التي استهدفها قصف الاحتلال إنهم تلقوا تحذيرا قبل الاستهداف بدقائق، مضيفين أنهم لم يتمكنوا من أخذ أي شيء من المتعلقات قبل النجاة بأرواحهم من القصف.

وأضافوا أن المنازل والبنايات المستهدفة كانت تضم عائلات أصبحت بلا مأوى بعد تدمير بيوتها.

ويتعرض شمالي قطاع غزة لقصف جوي وبري عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

واستشهد نحو 34 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 76 ألفا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.