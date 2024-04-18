“أمر غير مسبوق”.. السلطات الفرنسية تحظر مؤتمرا للمعارضة عن فلسطين

حظرت السلطات الفرنسية مؤتمرًا لزعيم المعارضة اليسارية جان لوك ميلينشون، بشأن فلسطين في مدينة ليل شمال البلاد، كان من المقرر عقده اليوم الخميس.

وعبر منشور في منصة “إكس”، ذكرت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانوت، أن سلطات إقليم الشمال حظرت تنظيم المؤتمر في قاعة بمدينة ليل.

وأضافت أن إلغاء حدث عام تشارك فيه المعارضة “أمر غير مسبوق” في الديمقراطية الفرنسية، مشددة على أن ذلك “لن يمنعنا من الدفاع عن أفكارنا”.

🔴 ALERTE ! Après l’interdiction de la conférence de @JLMelenchon -et de @RimaHas à l’Université de Lille ce soir, l’événement qui devait se tenir dans une salle privée est à son tour interdit par un arrêté du préfet du nord. Nous appelons à un rassemblement massif de toutes… pic.twitter.com/ebmOKbCzpe — Mathilde Panot (@MathildePanot) April 18, 2024

وأكدت ماتيلدا إصرارهم إلى إقامة المؤتمر، وأعلنت نقل المؤتمر إلى ساحة فانهويناكر بمدينة ليل في هذا الإطار.

ونشر أعضاء من الحزب صورًا من كلمة الزعيم اليساري جام لوك ميلينشون، وظهرت الأعلام الفلسطينية وسط المؤتمر.

Nous étions plus de 1000 personnes #ContreLaCensure et pour la paix ce soir à Lille. Personne ne nous fera taire ! Bravo et merci aux participants et aux équipes ! 👉 https://t.co/sq1nPDRknk pic.twitter.com/JsxyBe09W5 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 18, 2024

جدير بالذكر أن جامعة ليل، التي كان من المقرر أن يعقد المؤتمر بإحدى قاعاتها، كانت قد ألغت المؤتمر بدعوى زيادة التوتر بين إيران وإسرائيل.

بينما رأى الحزب أن الجامعة رضخت لضغوط سياسية، وقال في بيان إن “إدارة الجامعة غير القادرة على مقاومة الضغوط التي تتعدّى على حرية التعبير”.

وكان العديد من المسؤولين المنتخبين، من بينهم كزافييه برتران رئيس حزب الجمهوريين (المعارضة اليمينية) في أو-دو-فرانس، قد دعوا إلى حظر الحدث.