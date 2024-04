“أمر غير مسبوق”.. السلطات الفرنسية تحظر مؤتمرا للمعارضة عن فلسطين

حظرت السلطات الفرنسية مؤتمرًا لزعيم المعارضة اليسارية جان لوك ميلينشون، بشأن فلسطين في مدينة ليل شمال البلاد، كان من المقرر عقده اليوم الخميس.

وعبر منشور في منصة “إكس”، ذكرت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانوت، أن سلطات إقليم الشمال حظرت تنظيم المؤتمر في قاعة بمدينة ليل.

وأضافت أن إلغاء حدث عام تشارك فيه المعارضة “أمر غير مسبوق” في الديمقراطية الفرنسية، مشددة على أن ذلك “لن يمنعنا من الدفاع عن أفكارنا”.

وأكدت ماتيلدا إصرارهم إلى إقامة المؤتمر، وأعلنت نقل المؤتمر إلى ساحة فانهويناكر بمدينة ليل في هذا الإطار.

ونشر أعضاء من الحزب صورًا من كلمة الزعيم اليساري جام لوك ميلينشون، وظهرت الأعلام الفلسطينية وسط المؤتمر.

Nous étions plus de 1000 personnes #ContreLaCensure et pour la paix ce soir à Lille. Personne ne nous fera taire ! Bravo et merci aux participants et aux équipes !

👉 https://t.co/sq1nPDRknk pic.twitter.com/JsxyBe09W5

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 18, 2024