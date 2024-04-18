سياسة|فرنسا

“أمر غير مسبوق”.. السلطات الفرنسية تحظر مؤتمرا للمعارضة عن فلسطين

رفع علم فلسطين في مؤتمر لحزب فرنسا الأبية
رفع علم فلسطين في مؤتمر لحزب فرنسا الأبية (منصات التواصل)
18/4/2024

حظرت السلطات الفرنسية مؤتمرًا لزعيم المعارضة اليسارية جان لوك ميلينشون، بشأن فلسطين في مدينة ليل شمال البلاد، كان من المقرر عقده اليوم الخميس.

وعبر منشور في منصة “إكس”، ذكرت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانوت، أن سلطات إقليم الشمال حظرت تنظيم المؤتمر في قاعة بمدينة ليل.

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وأضافت أن إلغاء حدث عام تشارك فيه المعارضة “أمر غير مسبوق” في الديمقراطية الفرنسية، مشددة على أن ذلك “لن يمنعنا من الدفاع عن أفكارنا”.

وأكدت ماتيلدا إصرارهم إلى إقامة المؤتمر، وأعلنت نقل المؤتمر إلى ساحة فانهويناكر بمدينة ليل في هذا الإطار.

ونشر أعضاء من الحزب صورًا من كلمة الزعيم اليساري جام لوك ميلينشون، وظهرت الأعلام الفلسطينية وسط المؤتمر.

جدير بالذكر أن جامعة ليل، التي كان من المقرر أن يعقد المؤتمر بإحدى قاعاتها، كانت قد ألغت المؤتمر بدعوى زيادة التوتر بين إيران وإسرائيل.

بينما رأى الحزب أن الجامعة رضخت لضغوط سياسية، وقال في بيان إن “إدارة الجامعة غير القادرة على مقاومة الضغوط التي تتعدّى على حرية التعبير”.

وكان العديد من المسؤولين المنتخبين، من بينهم كزافييه برتران رئيس حزب الجمهوريين (المعارضة اليمينية) في أو-دو-فرانس، قد دعوا إلى حظر الحدث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات