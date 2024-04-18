إقالة وزير الخارجية السوداني علي الصادق

أقال مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، وزير الخارجية علي الصادق، من منصبه، وكلّف وكيل الوزارة حسين عوض، بمهامه.

وقال تلفزيون السودان الرسمي في خبر مقتضب، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإنهاء تكليف وزير الخارجية علي الصادق، وتكليف السفير حسين عوض علي محمد، بمهام وزارة الخارجية، دون توضيح الأسباب.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2022، عَيّن عبد الفتاح البرهان، علي الصادق، وزيرًا للخارجية، ضمن تشكيل وزاري ضم 15 وزيرًا، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

أما الوزير الجديد، فعُيّن وكيلًا لوزارة الخارجية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، كما عمل سفيرًا للسودان في كل من زامبيا وأوغندا.

تواصل المعارك

وميدانيًا، تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور في العاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 40 آخرون إثر اشتباكات بين حركات مسلحة موالية للجيش وقوات الدعم السريع منذ مساء أمس وصباح اليوم الأربعاء، بالأجزاء الشمالية من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وفي العاصمة الخرطوم أفاد شهود عيان باستهداف الجيش بالمسيّرات مواقع للدعم السريع في منطقة شرق النيل شرقي العاصمة إلى جانب أحياء الصحافة وجبرة جنوبي الخرطوم، فيما استهدفت الأخيرة بالمدفعية مواقع للجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.