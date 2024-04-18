إيران تكشف عن طبيعة ردها إذا هاجمت إسرائيل منشآتها النووية

كشف مسؤول إيراني كبير عن طبيعة الرد الذي ستقوم به إيران في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في بلاده، ردًا على الهجوم الذي شنته طهران في بداية الأسبوع الجاري.

وقال قائد أمن المراكز النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب، إن المراكز النووية “في أمن تام”، موضحًا أن التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية “ليست جديدة”، وأن تل أبيب “أطلقت تلك التهديدات منذ سنوات وأقدمت على أعمال تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية الإيرانية”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا” الإيرانية “في حال أراد الكيان الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجه حتما وبالتأكيد بردة فعلنا”.

وأكد أن الرد الإيراني سيكون “بالمثل، وستتعرض المراكز النووية للكيان (الإسرائيلي) لهجوم وعمليات بأسلحة متطورة”.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نحن على وشك حرب إقليمية ستؤثر في العالم 🔴 قرر قادة الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على #إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات. 🔴 ويستبعد محللون أن تواجه إيران عقوبات اقتصادية أشد بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار… pic.twitter.com/p3jhyb8ZfR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2024

وتابع “أراد الكيان الصهيوني المصطنع استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية الايرانية كأداة للضغط على إيران، ومن المرجح مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدول عن الاعتبارات المعلنة في السابق”.

وأكد المسؤول الإيراني أن القوات المسلحة “تتمتع بالجهوزية الكاملة”، مضيفا أنه “تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني ولدينا المعلومات اللازمة عن جميع الأهداف وللرد على إجرائه المحتمل، فإن يدنا على الزناد لإطلاق الصواريخ القوية لإبادة الأهداف المحددة”.

وزير الخارجية الإيراني: تحلينا بضبط النفس طوال الفترة الماضية لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ#الجزيرة_مباشر #إيران pic.twitter.com/SvOmCWbF6j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 14, 2024

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة اتجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، وقالت طهران إن نصف الصواريخ أصاب أهدافا إسرائيلية “بنجاح”.

وهذا أول هجوم تشنّه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها بينها “حزب الله” في لبنان. وجاء ردًّا على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.