الجزيرة مباشر ترصد دمارا هائلا خلفه جيش الاحتلال في النصيرات (فيديو)

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، غاراته الجوية والمدفعية على تجمعات للفلسطينيين في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما انسحبت قواته من شمال مخيم النصيرات وبلدة بيت حانون وسط القطاع وشماله.

ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، ودمر برجًا سكنيًا ومنازل عدة للمواطنين في المخيم الجديد ومحيطه.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة مباشر، حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الاحتلال في منطقة أبراج الصالحي والمخيم الجديد شمال النصيرات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، أن عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، أسفرت عن 520 شهيدا وجريحًا ومفقودًا، خلال أسبوع واحد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع ضحايا الحرب المدمرة إلى 33 ألفًا و899 شهيدًا بعد ارتكاب إسرائيل 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إسرائيل ارتكبت 6 مجازر راح ضحيتها 56 شهيدًا و89 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.