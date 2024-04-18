القسام تقنص جنديا إسرائيليا في شمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد جديدة لعملية قنص لجندي إسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، شرق بيت حانون في شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات الرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص الجندي الإسرائيلي وإسقاطه أرضا.

وكانت كتائب القسام قد قالت في بيان عبر قناتها على تليغرام أول أمس “تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة”.

كما أعلنت الكتائب، أمس الأربعاء في بيان، أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع دي 9 (D9) بقذيفة “الياسين 105” شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقد دأبت كتائب القسام خلال معركة طوفان الأقصى على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال.