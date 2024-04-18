مخاوف تنتاب آلاف اليمنيين في هولندا بعد مقترح تعديل قانون اللجوء التلقائي (فيديو)

أعلنت الجالية اليمنية في هولندا عن عقدها لقاءً مع ممثلين من دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) لمناقشة القرار الجديد الصادر يوم 18 مارس/آذار الماضي بشأن طلبات لجوء اليمنيين.

ونص القرار على إخراج اليمنيين من الفقرة بي 15 (B15) من قانون اللجوء الهولندي التي كانت تعطي حق اللجوء لأي شخص بمجرد إثبات جنسيته اليمنية، وتم إدراجهم في الفقرة سي 15 (C15) كباقي الجنسيات من مقدمي اللجوء حيث يتم التحقيق في مسببات اللجوء بشكل شخصي.

وأوضحت الجالية اليمنية في بيان لها، أن المسؤولين الهولنديين أكدوا أن القرار لا يتضمن أي تغيير في إجراءات اللجوء، كما لا توجد أي بوادر لرفض طلبات لجوء اليمنيين بشكل عام ولا أي تخوفات من ترحيلهم.

وكان أبناء الجالية اليمنية في هولندا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقدموا عريضة قانونية رسمية إلى البرلمان الهولندي من أجل مراجعة هذا القرار.

وشارك في الوقفة العديد من اليمنيين مع ذويهم ممن حصلوا على حق الإقامة في هولندا وممن قدموا طلبات اللجوء وينتظرون البت في أمرهم، كما شارك في الوقفة الأطفال مع عائلاتهم في رسالة إلى البرلمان الهولندي بأن القرار سيؤثر فيهم سلبًا.

وعبر المحتجون عن قلقهم من القرار الجديد، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى تعامل السلطات الهولندية مع طالبي اللجوء الفارين من ويلات الحرب في اليمن بشكل تحقيق شخصي وليس بشكل جمعي كما كان في السابق.

يذكر أنه قبل هذا القرار كان اليمن مصنفًا بلدًا غير آمن وذلك منذ عام 2016، ومن ثَمّ كان كل يمني يحق له تقديم طلب اللجوء في هولندا، وبعد عدة مقابلات يحصل على إقامة هولندية تمهيدا للحصول على حق اللجوء.

وتعد الجالية اليمنية في هولندا من الجاليات العربية الكبيرة، حيث يقدر عددها بنحو 15 ألف يمني.