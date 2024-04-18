معاريف تكذب الجيش الإسرائيلي بشأن أضرار الضربة الإيرانية

أكدت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الخميس، نقلًا عن باحثين أن الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99%، كما قال المتحدث باسم الجيش.

وأشارت إلى أن تحليل مقاطع “فيديو” أظهر ما تبدو أنها 5 إصابات في قاعدة “رامون” الجوية في صحراء النقب.

وبينت أن الصور المنشورة بقاعدة “نيفاتيم” في النقب أظهرت 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية.

وأظهرت الصور التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونة، واثنتين في محيطه.

وقالت الصحيفة إن تصريحات الجيش الإسرائيلي أعطت انطباعًا بأن التهديدات الإيرانية جميعها تم اعتراضها بالكامل.

وأشارت إلى أنه “عندما يعلنون عن نسب نجاح جنونية (99%)، يخلقون حالة من الكمال، وهذا يمكن أن يسبب الرضا عن النفس لدى المواطنين وكذلك في الجيش”.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافًا إسرائيلية “بنجاح”.

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها، وجاء ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق مطلع إبريل/نيسان الجاري.

وتتهم طهران تل أبيب بشن الهجوم الصاروخي، مما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف تل أبيب أو تنف رسميًا مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كل من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.