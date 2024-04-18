نائب بالكنيست: كتائب حماس جميعها نشطة والجيش يكذب (فيديو)

كذّب عضو الكنيست الإسرائيلي، عضو لجنة الخارجية والأمن، عاميت هاليفي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، حول حقيقة تدمير قوات حركة (حماس) في غزة.

وقال هاليفي في برنامج تلفزيوني “هناك معلومات استخباراتية مهمة بخصوص كيفية تدمير حماس، والحقيقة أن المخطط لا يقودنا لتلك النتيجة، والأكثر من ذلك أن هناك 24 كتيبة للقسام كلها نشطة”، لافتًا إلى أن هذه “الحقائق” لا تقال للجمهور.

وأضاف النائب: “قال نتنياهو إنه تم القضاء على غالبيتها (الكتائب). الجيش يكذب، وزير الدفاع قال ذلك ونتنياهو قال الكلام نفسه“.

وأوضح هاليفي أنه يعرف هذه المعلومات بصفته عضوًا في لجنة الأمن بـ”الكنيست”، قائلًا “أعرف هذه المعلومات وتصلني تقارير بصفتي عضوًا في لجنة الأمن. كتائب حماس كلها نشطة وفعالة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة في غزة، ويدعي أنه دمر العديد من المقدرات العسكرية لقسام في غزة، وهو ما تنفيه حركة (حماس).

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة، بالرغم من مرور 195 يومًا من بداية العدوان المتواصل، التصدي لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في قطاع غزة واستهدافهم، وتبث مشاهد مصورة تأكيدًا لهذه العمليات.