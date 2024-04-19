أصفهان.. الجيش الإيراني يعلن تصديه لهدف “مشبوه” والوكالة الذرية تؤكد سلامة المنشآت النووية (فيديو)

تفعيل الدفاع الجوي في أجزاء من البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة

أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، تصديه “لجسم مشبوه” في محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران، دون تسجيل أضرار أو خسائر.

وعقب سماع صوت انفجار قوي شرق أصفهان، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن قال قائد رفيع المستوى بالجيش الإيراني قوله، إن الصوت ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية في المحافظة لـ”هدف مشبوه”.

“هدف مشبوه”

وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، في تصريح للوكالة الرسمية إن الصوت ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية في المحافظة لهدف مشبوه، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي أضرار أو خسائر.

وأوضحت (إرنا) أن الدفاعات الجوية لقاعدة شكاري الجوية التابعة للجيش في أصفهان، تم تفعليها صباح الجمعة لاعتراض جسم مشبوه، مما أدى إلى سماع صوت قوي في المحافظة. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع طبيعية في مدينة ومحافظة أصفهان.

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024

وفجر الجمعة، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقالت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران، قبل استئنافها تدريجيا في وقت لاحق.

بالفيديو … اجواء طبيعية وهادئة في مدينة #اصفهان pic.twitter.com/kmtX4ZZnUq — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 19, 2024

“تبني العملية رسميا”

وصباح الجمعة، ألمحت تالي غوتليب، عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مهاجمة إسرائيل لإيران، وسط عدم تبني تل أبيب رسميا للعملية.

والتزمت تل أبيب الصمت إزاء تقارير أمريكية عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في إيران وسوريا والعراق.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن، وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عن التقارير عن هجوم في إيران.

“لا أضرار نووية”

من ناحية أخرى، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عدم وقوع أي ضرر في المواقع النووية الإيرانية في الهجوم الذي يُعتقد أن إسرائيل شنته على إيران.

وقالت الوكالة في منشور على إكس إنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة، مشددة على أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تكون أبدا هدفا في الصراعات العسكرية.

وفي هذا السياق قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إن التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان، أظهرت أن المنشآت المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، تتمتع بأمن تام ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

همه چیز در #اصفهان عادی است پس از نفوذ چند #ریزپرنده و انهدام #فوری آن‌ها توسط #پدافند_هوایی اصفهان، امروز وضعیت تردد در سطح این شهر کاملا عادی گزارش شده است https://t.co/ac9HIyxyhO pic.twitter.com/1Gge92HG3A — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 19, 2024

تفعيل الدفاع الجوي

وأضافت “بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض أجزاء البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، تشير التقارير-من جميع أنحاء البلاد- إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو انفجارات واسعة النطاق تسببت بأي تهديدات جوية”.

وقالت إن الصور التي سجلها المستخدمون تشير إلى نشاط المدافع الدفاعية في بعض أنحاء البلاد، التي تعمل كأنظمة دفاع نقطية ضد التهديدات على ارتفاع منخفض للغاية، ونشاطها طبيعي تماما في حالة تأهب بنسبة 100%.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الحادث الذي وقع في هذه المنشأة النووية غير صحيح وأن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة تمامًا.