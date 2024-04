أصفهان.. الجيش الإيراني يعلن تصديه لهدف “مشبوه” والوكالة الذرية تؤكد سلامة المنشآت النووية (فيديو)

أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم الجمعة، تصديه “لجسم مشبوه” في محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران، دون تسجيل أضرار أو خسائر.

وعقب سماع صوت انفجار قوي شرق أصفهان، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن قال قائد رفيع المستوى بالجيش الإيراني قوله، إن الصوت ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية في المحافظة لـ”هدف مشبوه”.

وقال القائد بالجيش الإيراني العميد ميهن دوست، في تصريح للوكالة الرسمية إن الصوت ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية في المحافظة لهدف مشبوه، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي أضرار أو خسائر.

وأوضحت (إرنا) أن الدفاعات الجوية لقاعدة شكاري الجوية التابعة للجيش في أصفهان، تم تفعليها صباح الجمعة لاعتراض جسم مشبوه، مما أدى إلى سماع صوت قوي في المحافظة. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع طبيعية في مدينة ومحافظة أصفهان.

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024