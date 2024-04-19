“اخرسي ودعيني أكمل”.. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو)

“اخرسي ودعيني أكمل حديثي”.. بهذه العبارة القوية الصادمة تدخّل مصطفى البرغوثي السياسي البارز والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، ليدعو الإسرائيلية فلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس المحتلة، إلى التوقف عن مقاطعته بعد أن كررتها مرّات عدة خلال برنامج تلفزيوني.

وخلال البرنامج الحواري الذي يديره المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان حول الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته على المقاومة ومستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية، احتدم النقاش بين البرغوثي والمسؤولة الإسرائيية التي أصرت على مقاطعة حديثه أكثر من مرة من دون مبرر “لأنه لم يكن يلائم خيارتها الشخصية واقتناعاتها السياسية”.

“اخرسي ودعيني أكمل حديثي” خلال لقاء في البرنامج البريطاني الشهير Uncensored مع المذيع بيرس مورغان احتدم النقاش بين السياسي الفلسطيني البارز مصطفى البرغوثي ونائبة رئيس بلدية القدس الإسرائيلية فلور حسن ناحوم حيث طالبها بالصمت لإكمال حديثه بعد أن استمرّت في مقاطعته عدة مرات pic.twitter.com/9sIPOPw4Mb — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) April 18, 2024

وعندما ردت عليه قائلة “ليس من اللائق أن تقول لامرأة اخرسي” بادرها قائلًا “أنت تقاطعين حديثي كل مرة وإذا ما كررت مقاطعة كلامي مرة أخرى لن أواصل النقاش”.

وقال موجّهًا كلامه إلى بيرس مورغان “قل لضيفتك ألا تقاطعني.. أنا قبلت المشاركة في الحوار على شرط أن يتم التعامل معي بأسلوب حضاري لا أن يتم مقاطعة كلامي كل لحظة وكل حين”.

وأضاف “سيد مورغان إما أن تضمن لي هذا الحق أو أنسحب”، وتابع “أعرف أنك من الداعمين لدولة إسرائيل وهذا أمر لا يعنيني، لكن لا تمنح لضيوفك مزيدًا من الحق في مقاطعتي ومصادرة كلامي”.

فردّ بيرس موغان قائلًا “أنا لست من المدافعين عن إسرائيل، وأنت تعرف أنني في برامجي الحوارية أمنح الفلسطينيين فرصة عرض أفكارهم والدفاع عنها، يمكنك مواصلة الحديث”.