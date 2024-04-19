اقتحام طولكرم.. شهيد في مخيم نور شمس والاحتلال يعلن إصابة ضابط و3 جنود (فيديو)

استشهد الشاب سليم فيصل عبد اللطيف غنام (30 عاما)، وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الثاني، اقتحامه لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، وألحق دمارًا واسعًا في بنيته التحتية وممتلكات المواطنين، فضلا عن مداهمة أحياء عدة في المدينة أبرزها حي ذنابة.

شهيد يلحق بشقيقيه

والشهيد غنام هو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الواسع على المخيم في 19 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للمخيم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع تفجيرات بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية، وشاركت في تدمير بنى تحتية في المخيم.

وكانت قوات الاحتلال، ترافقها جرافتان قد اقتحمت المخيم مساء أمس، وفرضت حصارا مشددا عليه. وشمل التدمير المستمر منذ نحو 17 ساعة، الشوارع الرئيسة والأزقة وشبكات المياه والصرف الصحي، وأسوار المنازل والمحلات والمنشآت التجارية.

اشتباكات

ومن جانبها قالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، إن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدة محاور من المخيم منذ مساء أمس.

وبدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكهم مع عناصر جيش الاحتلال المتوغلة في المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ​​​​​​​إن طواقمها نقلت مصابَين بالضرب من قبل قوات الاحتلال في مخيم نور شمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

إصابة ضابط و3 جنود

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إنّ “العملية العسكرية الواسعة النطاق التي ينفذها الجيش في مخيم نور شمس للاجئين أسفرت عن إصابة ضابط احتياط وثلاثة جنود بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع المخربين”.

חילופי האש בנור א-שמס: קצין במילואים ולוחם נפצעו בינוני, שני לוחמים נוספים נפצעו קל. מספר מחבלים חוסלו@Doron_Kadosh https://t.co/pO4mwMrPjs — גלצ (@GLZRadio) April 19, 2024

​​​​​​​وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأسفرت عمليات الجيش في الضفة عن استشهاد 468 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و800، واعتقال 8 آلاف و310، حسب مؤسسات رسمية فلسطينية.

أما الحرب الإسرائيلية على غزة فقد خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.