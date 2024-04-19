اقتحام طولكرم.. اشتباكات في مخيم نور شمس والاحتلال يعلن إصابة اثنين من جنوده (فيديو)

واصل جيش الاحتلال، لليوم الثاني، اقتحامه لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمالي الضفة الغربية، فضلا عن مداهمة أحياء عدة في المدينة أبرزها حي ذنابة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للمخيم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع تفجيرات بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية، وشاركت في تدمير بنى تحتية في المخيم.

ومن جانبها قالت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، إن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال في عدة محاور من المخيم منذ مساء أمس.

وبدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية إسرائيلية خلال اشتباكهم مع عناصر جيش الاحتلال المتوغلة في المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ​​​​​​​إن طواقمها نقلت مصابَين بالضرب من قبل قوات الاحتلال في مخيم نور شمس إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

إصابة جنديين إسرائيليين

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم إنّ “العملية العسكرية الواسعة النطاق التي ينفذها الجيش في مخيم نور شمس للاجئين أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل إطلاق النار مع المخربين”.

המבצע של צה"ל ומג"ב במחנה הפליטים נור א-שמס: שני לוחמים נפגעו באורח קל כתוצאה מרסיסי ירי במהלך חילופי האש מול מחבלים@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) April 19, 2024

​​​​​​​وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأسفرت عمليات الجيش في الضفة عن استشهاد 468 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و800، واعتقال 8 آلاف و310، حسب مؤسسات رسمية فلسطينية.

أما الحرب الإسرائيلية على غزة فقد خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.